Trosterud-sikta nektar å ha noko å gjere med skyteepisode

innenriks

Mannen i 50-åra vart arrestert tysdag og avhøyrd om skyteepisoden på Trosterud onsdag førre veke. To unge menn vart funne skadd og alvorleg skadd etter at ein ukjend person løyste skot mot dei.

– Den sikta har vore i nye avhøyr. Han har ikkje erkjent straffskuld eller noka form for tilknyting til saka, seier politiinspektør Grete Lien Metlid til NTB onsdag ettermiddag.

Politiet har så langt ikkje sagt noko om kva som er bakgrunnen for siktinga.

Forsvararen til mannen, advokat Henrik Boehlke, seier til Avisa Oslo at mannen samarbeider med politiet og svarer på spørsmål, men at han ikkje erkjenner straffskuld etter siktinga om drapsforsøk.

Den sikta er ikkje kjend av politiet frå før. Det skal heller ikkje vere noko samband mellom offera og den sikta.

Metlid seier at det ligg an til at mannen blir kravd varetektsfengsla i Oslo tingrett torsdag.

– Vi held fram etterforskinga vår for fullt, seier Metlid.

