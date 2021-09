UDI utset tvangsreturar til Afghanistan «nokre månader»

innenriks

– Fristen kjem nokså sikkert til å bli utvida, nokre månader vil eg tru, seier UDI-direktør Frode Forfang til Vårt Land.

Saman med Utlendingsnemnda (UNE) vedtok UDI å stanse tvangsreturar til Afghanistan 21. juli. Grunngivinga var eskalering i konflikten mellom afghanske styresmakter og Taliban.

UDI og UNE ventar no på situasjonen etter at Taliban tok over Kabul og tok makta i Afghanistan.

Det er rundt 150 personar i Noreg som hadde utreiseplikt til Afghanistan då tvangsreturane til landet vart stansa.

(©NPK)