USA skal hjelpe Noreg med å gjere uran ubrukeleg i atomvåpen

– Denne avtalen legg eit viktig grunnlag for at Noreg skal bli kvitt atomvåpenandvendbart materiale. Noreg blir eit pilotland, og eg håpar at andre land òg kan nytte seg av denne teknologien, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Noreg er eitt av berre 22 land som har høyanriket uran i sivil sektor.

Ei form for uskadeleggjering – ved at materialet blir gjort ubrukeleg til atomvåpen – har vore på den internasjonale dagsordenen i fleire år. Intensjonsavtalen som Nybø underteikna onsdag, er startskotet for prosessen som USAs energiminister Jennifer M. Granholm seier vil «gjere verda til ein tryggare stad».

Spesielt vanskeleg

Det norske uranet inneheld thorium, noko som gjer det spesielt vanskeleg å kvitte seg med det. Uranet skal blandast ut med utarma uran, slik at det ikkje lenger er høyanriket, i eit nytt amerikanskutvikla anlegg. Dersom alt går etter planen, vil arbeidet kunne starte i 2022/2023. Det må gjerast vidare tekniske undersøkingar og givast løyve frå amerikanske og norske styresmakter før planane kan setjast ut i livet.

– At vi kvittar oss med høyanriket uran, vil òg vere ein viktig milepæl i den oppryddinga av norsk atomavfall som regjeringa har teke initiativ til, og som er forventa å vare i meir enn 50 år og koste meir enn 24 milliardar kroner i investeringskostnader, seier næringsministeren.

Viktig steig

Institutt for energiteknikk (IFE) har brukt høyanriket uran i ein del av forskingsprosjekta sine i det internasjonale Haldenprosjektet. Avfallet er spesielt utfordrande å lagre og deponere.

– Høyanriket uran utgjer ein tryggingsrisiko, og Noreg er eitt av få land i verda som framleis rår over denne typen materiale. Med denne avtalen er vi eit viktig steg vidare på vegen mot ei trygg opprydding etter Noregs atomverksemd, seier administrerande direktør Nils Morten Huseby ved IFE.

– Oppbevaringa av slikt materiale blir dyrare og meir krevjande, både på kort og lang sikt. Dette prosjektet vil derfor vere eit riktig steg i å redusere den framtidige oppryddingskostnaden vår, seier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i Norsk nukleær dekommisjonering.