Valet kan bli ein historisk nedtur for KrF

Prognosar viser at KrF berre har 26,9 prosent sjanse for å hamne over sperregrensa.

– Det er potensielt veldig dramatisk og eit rekorddårlig val for KrF, seier valforskar Johannes Bergh til NTB.

– Det vil vere noko heilt nytt for partiet. Og det er vanskeleg å sjå for seg korleis dei skal greie å snu ei slik utvikling.

Med eit resultat under 4 prosent ligg KrF an til å få tre mandat i Stortinget til hausten. Dei går til tre av dei fire ministrane til partiet i dagens regjering – Kjell Ingolf Ropstad (Vest-Agder), Olaug Bollestad (Rogaland) og Dag-Inge Ulstein (Hordaland).

28 månader under sperregrensa

Sidan november 2018 har KrF berre éin gong hamna over – eller rettare sagt på – sperregrensa på dei månadlege gjennomsnittsmålingane til Poll of polls. I februar 2020 vart dei målte til akkurat 4 prosent.

Førre veke fekk KrF ei gjennomsnittleg oppslutning på 3,6 prosent, og på den siste fylkesmålinga får partiet 3,4 prosent.

Det er milevis unna toppåret 1997, då KrF sanka 13,7 prosent av stemmene.

Men heilt sidan då, med unntak av 2013, har KrF gått tilbake, påpeikar valforskar Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø.

– Ein av grunnane er at mange av KrFs historiske kampsaker, som abortsaka, er tapt, seier han.

Bakteppe: Retningsval

Eit bakteppe for årets nedtur er det mykje omtalte retningsvalet hausten 2018, då KrF skulle velje om dei framover skulle samarbeide med borgarleg eller raudgrøn side.

Som kjent vann dei «blå», med dåverande nestleiar og noverande partileiar Kjell Ingolf Ropstad i spissen.

Fleire åtvara den gong om at ei høgredreiing kunne resultere i ei lågare oppslutning om KrF. Blant dei var tidlegare sentralstyremedlem i KrF, no Ap-medlem, Hilde Ekeberg.

– Eg meinte at veljargrunnlaget ville bli for tynt om KrF dreidde til høgre, seier Ekeberg til NTB.

Grunnfjellet krympar

Ho viser til at det kom 3.500 innmeldingar då dåverande KrF-leiar Knut Arild Hareide flagga ønsket sitt om å samarbeide med Ap.

– Det var jo ein tydeleg indikasjon på eit vekstpotensial, slår ho fast.

Stein meiner analysen blir kontrafaktisk.

– Vi veit jo ikkje korleis det ville ha gått om dei hadde gått den andre vegen, påpeikar han.

Men retningsvalet har uansett ikkje ført til at KrF har fått nokon nye veljarar, konstaterer Bergh, som samtidig påpeikar at grunnfjellet av lojale veljarar blir mindre og mindre.

– Dermed er partiet på ein veldig negativ kurs, seier han.

Sett seg på gjerdet

Etter retningsvalet melde fleire sentrale KrF-arar seg ut av partiet. Nokre av dei var med på å danne partiet Sentrum, som saman med Partiet De Kristne (PDK) no utfordrar KrF.

Men veljarlekkasjar til Sentrum og PDK er ikkje KrFs største problem, ifølgje Johan Giertsen i Poll of polls.

– Lekkasjen er marginal. KrFs problem er å få dei som stemde på dei sist, til å stemme på dei igjen, seier Giertsen til NTB og peikar på at 22.000 KrF-veljarar har sett seg på gjerdet.

Men alt håp er ikkje ute, understrekar han.

– Nei, nei. KrF har ein styrke i høg veljarlojalitet.

– Må tenkje strategisk

Ifølgje Jonas Stein står kampen om berre nokre hundre eller tusen stemmer.

– Det målingane kanskje ikkje klarer å fange opp, er om nokre Høgre-veljarar vil stemme taktisk, eller om KrF klarer å hente veljarar frå PDK, seier han.

Mangeårig KrF-medlem Einar Steensnæs stod på raud side under retningsvalet. No er det på tide å tenkje strategisk, seier han til NTB.

– Dersom ein vil ha eit parti som står for kristendemokratiske verdiar, er valet enkelt. Det er berre KrF som har ei reell moglegheit til å få innverknad på Stortinget. Det er ei strategisk tenking som dei som stemmer på Sentrum og PDK, manglar, seier Steensnæs.

