Vedum lanserer 14 hastetiltak for distrikta

– Folk i distrikta skal merke med ein gong at Sp er i regjering, seier partileiar Trygve Slagsvold Vedum til Nationen.

Blant dei 14 tiltaka er det nokon som må gjennomførast allereie neste år, ifølgje partileiaren, medan det såkalla «distriktsløftet» gjeld for heile stortingsperioden.

Vedum vil mellom anna lovfeste responstid for ambulanse, sikre betre fødetilbod i distrikta og gjere det lettare å halde oppe nærskular. Andre hastetiltak er å opprette nye polititenestestader, halvere flyprisane på kortbanenettet og innføre gratis ferje til alle som må ta det.

– Overordna handlar dette om at det no trengst ein aktiv politikk og eit skikkeleg løft på tvers av ulike felt – der vi tek i bruk heile breidda av politikken. Derfor legg vi no fram «Distriktsløftet» med i første omgang 14 nye distriktstiltak, som Senterpartiet vil starte gjennomføringa av per omgåande, seier han.

Vidare lovar Vedum fortgang i arbeidet med å auke pendlarfrådraga, høgare inntekt til bonden no, gjenreise reiselivet etter pandemien og høgfartsband til absolutt alle innan 2025.

