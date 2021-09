Auka bestandar av rype og skogsfugl – Statskog opnar jaktområde

innenriks

– For to år sidan stengde vi store område for jakt. Utviklinga viser no at vi kan drive berekraftig jakt i dei aller fleste av jaktfelta våre. Då slepper vi til jegerane igjen, seier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

For å sikre at jakttrykket ikkje blir for høgt i attraktive område, vil Statskog styre talet på dagar det blir jakta i dei ulike områda, i staden for den tradisjonelle kvotereguleringa.

– Likevel har vi sett ein nasjonal maksfangst på fire ryper og to skogsfugl per dag. Ein svært liten del av jegerane når slike nivå, men grensa er ei ekstra sikkerheit for at jakttrykket ikkje blir for høgt i sårbare område, seier Breisjøberget.

Det er enkelte unntak frå det generelle biletet. Takseringsresultata frå Ytre Troms er så svake at populære område blir stengde for rypejakt. Det same gjeld områda rundt Kongsvoll på Dovre.

