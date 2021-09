Fleire vaksinar blir godkjende i koronasertifikatet

innenriks

Desse får no same lettar i innreisekarantene som dei som har fått vaksinar godkjent av Det europeiske legemiddelverket (EMA), opplyser regjeringa.

Noreg har sidan 24. juni vore kopla på EUs løysing for verifisering av andre lands koronasertifikat, som betyr at dei som har fått vaksinane som er i bruk i EU/EØS, har fått lettar i innreisekarantene. I tillegg blir koronasertifikat frå England, Wales og Nord-Irland godteke.

No blir det jobba med at dette òg kan blir utvida til å gjelde dei som har fått vaksinar godkjende i Storbritannia, USA og av WHO. Det omfattar vaksinasjon med Covishield (AstraZeneca-vaksinen produsert i India), Sinophram og Sinovac.

No er òg Nord-Makedonia, Tyrkia og Ukraina kopla til EUs løysing for koronasertifikat. Og frå klokka 17 fredag godtek Noreg òg skotske sertifikat som kan verifiserast med QR-kode.

Det betyr at personar frå desse landa som er fullvaksinert med vaksinar godkjende av den europeiske legemiddelstyresmakta EMA, Storbritannia, USA og WHO, kan reise fritt inn i Noreg.

– I tillegg arbeider vi med å få på plass ei løysing slik at nordmenn som er vaksinerte med Covishield i utlandet, får denne registrert i Sysvak. Vi vil komme nærare tilbake til når dette vil bli mogleg, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

