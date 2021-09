Guldvog: – Det er aktuelt å overlate meir av testinga til folk flest

innenriks

For å forenkle systemet for TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) vil ein mellom anna utvide moglegheita for sjølvtesting, og gi den som blir smitta hovudansvaret for å informere nærkontaktane sine, seier Guldvog på ein pressekonferanse torsdag.

– Då kan testarar og smittesporarar konsentrere arbeidet der risikoen er størst, seier helsedirektøren.

Målet er meir effektiv og målretta innsats. Endringane skjer ikkje før kommunane er klare for det.

– Kommunane skal ha kontrollen sjølve, og så må vi saman definere kva kontroll er, seier Guldvog.

(©NPK)