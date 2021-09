Helsedirektoratet tilrår regjeringa å utsetje gjenopninga igjen

innenriks

Helsedirektoratet meiner at viss trinn fire blir gjennomførte no, vil det truleg føre til auka smittespreiing, skriv dei i det faglege grunnlaget sitt, som dei leverte til regjeringa onsdag 1. september.

– Med dagens smittetal må ein gå ut frå at smitten kan spreie seg frå uvaksinerte til éin-dosevaksinerte eller andre sårbare grupper, skriv direktoratet.

Dei trekkjer òg fram at Folkehelseinstituttets vekevise modellering antydar at talet på smitta og koronapasientar på sjukehus kan halde fram med å auke dei neste to–tre vekene.

Direktoratet skriv at den overordna målsetjinga no er å avgrense smittespreiinga og halde sjukdomsbyrda låg inntil 90 prosent av befolkninga som er 18 år og eldre, er vaksinert med to dosar.

– Det er ein ambisjon at dette er gjennomført innan fire til seks veker, skriv dei.

Opnar for større publikum

Dei tilrår ingen store endringar i dagens tiltak, men tilrår likevel at det blir opna for at fleire kan komme på arrangement med koronasertifikat når det er faste, tilviste plassar.

Dei vil justere opp frå 3.000 til 5.000 personar og 50 prosent kapasitet på innandørs arrangement med faste, tilviste plassar, og frå 7.000 til 10.000 og maksimalt 50 prosent kapasitet på tilsvarande arrangement utandørs.

På pressekonferansen til regjeringa klokka 12 blir det truleg kjent om dei følgjer tilrådinga til direktoratet.

Tilrår utgreiing av tredje vaksinedose

I det faglege grunnlaget frå Helsedirektoratet kjem dei òg med ei tilråding til Helsedepartementet om å be Folkehelseinstituttet greie ut om innbyggjarar i Noreg bør få ein tredje vaksinedose.

Direktoratet skriv at det i den seinare tida har komme data som kan tyde på at immuniteten etter mellom anna mRNA-vaksine minkar raskare enn tidlegare anteke.

Dei viser til at det nyleg er rapportert frå Israel at effekt mot alvorleg sjukdom har falle til rundt 55 prosent hos personar over 65 år som fekk andre dose Pfizer i januar. Det er òg rapportert tilsvarande trendar frå Storbritannia og USA.

Fleire land tilbyr no innbyggjarane sine ein tredje vaksinedose.