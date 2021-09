Helsesjukepleiarar og jordmødrer får skrive ut prevensjon til jenter under 16 år

innenriks

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) meiner dette kan bidra til å førebyggje uønskte svangerskap.

– Det er viktig at vi har ei helseteneste som møter unges behov. Vi vil derfor sørgje for at prevensjon blir lettare tilgjengeleg for ungdom, seier han i ei pressemelding.

Utvidinga i rekvireringsretten gjeld alle former for prevensjon. Jenter under 16 som får hormonell prevensjon frå helsesjukepleiar eller jordmor, skal likevel tilbydast ein årleg samtale.

I løpet av hausten skal Helsedirektoratet utvikle oppdatert rettleiingsmateriell til helsepersonell i samband med dette.

Endringa er ein del av handlingsplanen til regjeringa for framleis reduksjon i talet på svangerskapsavbrot. Den vart lagt fram i juni 2020.

(©NPK)