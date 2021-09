Human-Etisk Forbund reagerer på at kyrkjer blir brukte som stemmelokale

innenriks

– Stemmelokale bør vere livssynsnøytrale. Vi støttar oppfatninga til klagaren av at det kan opplevast problematisk å stemme i ei kyrkje, seier Inger Slinning, regionleiar for Human-Etisk Forbund (HEF) i Møre og Romsdal til Vårt Land.

Eitt av medlemmene deira har klaga på at Nordbyen kyrkje i Molde skal brukast som stemmelokale.

Sjølv om berre er éin person har klaga, er saka prinsipielt viktig, meiner Slinning.

– Stat og kyrkje er delt. Dermed er ikkje kyrkja lengre eit offentleg bygg og bør ikkje brukast som vallokale.

Formannskapet i Molde kommune behandla klaga førre veke. Kyrkja blir behalden som vallokale med grunngiving i at denne er universelt forma ut slik at alle veljarar kan stemme her utan hjelp. Formannskapet bad samtidig valstyret om at det «blir gjort ein vurdering av andre lokalitetar til vallokale for valet i 2023».

Til saman 27 kyrkjer, soknehus og bedehus blir brukte som stemmelokale i år, ifølgje tal Vårt Land har henta frå Valdirektoratet. Politisk sjef Lars-Petter Helgestad i HEF har inntrykk av at få reagerer på det, men også han meiner at vallokale prinsipielt ikkje bør leggjast til gudshus.

(©NPK)