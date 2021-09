Kjærastar og familiemedlemmer frå utanfor EU/EØS-området kan snart reise til Noreg

innenriks

Det gjeld personar frå land utanfor EU/EØS som er vaksne barn, foreldra deira, besteforeldre, barnebarn, og dessutan ste-variantar av alle desse. I tillegg får kjærastar over 18 år og dei mindreårige barna deira frå utanfor EU/EØS no reise inn til Noreg, skriv regjeringa.

Sistnemnde må søkje om kjærastbesøk hos UDI, som andre kjærastar. Dessutan gjeld karantenehotellreglar.

– No har tida komme for å sørgje for trygg innreise for fleire kjærastar, barn, foreldre og besteforeldre. Så lenge dei vanlege strenge reglane for testing og karantene blir følgde, kan vi no opne opp endå litt meir, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

