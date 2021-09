Mann siktet for falsk forklaring etter blokkbrannen i Arna

innenriks

Mannen vart arrestert og sikta onsdag, opplyser Vest politidistrikt. Han har i avhøyr erkjent å ha gitt feilaktige opplysningar i tidlegare politiavhøyr.

– Han er ikkje blant dei som har status som mistenkt for å ha forårsaka brannen, og politiet presiserer at det ikkje er nokon grunn til å mistenkje at han har forårsaka brannen, skriv politiet i ei pressemelding.

Der blir det opplyst at mannen vart lauslaten onsdag.

Brannårsaka er framleis ikkje kjend, men politiet opplyser at dei har danna seg eit godt bilete av kvar brannen starta, og korleis han utvikla seg. Etterforskinga går framleis føre seg.

24 bueiningar vart fullstendig øydelagde då ein eksplosjonsarta brann spreidde seg i stor fart i bustadblokka natt til 7. august. Ingen vart skadde i den dramatiske brannen.

(©NPK)