Mekling i forhandlingar om kulturpensjon: Kan bli årets største streik

innenriks

Nestleiar i LO Stat og forhandlingsleiar Lise Olsen seier til Frifagbevegelse at partane er langt frå kvarandre i forhandlingane, som har gått føre seg i seks år.

– Partane har ikkje komme nærare kvarandre i løpet av desse åra. Det ligg inga løysing i dagen. Vi skal prøve så godt vi kan å overtyde Spekter om at ein føreseieleg, kjønnsnøytral og livslang pensjon er den beste, seier ho.

Spekter vil halde fram med innskotspensjonen dei tilsette har i dag. Partane vart i 2015 samde om at dette skulle vere mellombels pensjon fram til dei vart samde om ei ny ordning.

Olsen meiner partane står nærast på kvar sin planet og beskriv streikefaren som stor. Administrerande direktør Anne-Kari Bratten i Spekter meiner dagens ordning fungerer bra.

– Teatera, orkestera og operaen har den beste innskotspensjonsordninga som det går an å ha i Noreg, og vi meiner ho er best for dei tilsette og for verksemdene, skriv ho i ein e-post til Fagbladet.

Meklingsfristen går ut ved midnatt. Det er tilsette mellom anna ved Den Nationale Scene, Den Norske Opera & Ballett og Bergen Filharmoniske Orkester som kan bli teke ut i streik.

