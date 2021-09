Mowi får føretaksstraff for brot på matlova og akvakulturlova

innenriks

Selskapet vart meldt av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, som meinte Mowi ikkje hadde vore tilstrekkeleg aktsame i tømminga av lokalet i samband med utbrotet.

– Politiet vurderer at Mowi ASA har brote matlova ved å ikkje ha vore tilstrekkeleg aktsam, slik at det oppstod fare for utvikling eller spreiing av smittsam dyresjukdom. Vidare vurderer politiet at krava til å etablere og gjennomføre systematiske kontrolltiltak i akvakulturlovas § 23 og IK-akvakultur § 5 er brotne, heiter det i ei pressemelding frå Fiskeridirektoratet.

I førelegget er det vist til at ein tilsett i mai 2020 kutta hol i botnen på ein notpose og slapp ei mindre mengd død fisk ut i havet frå anlegget.

Det fanst heller ikkje risikovurdering, prosedyrar og opplæring som gav tilstrekkeleg rettleiing for tømming av merdar under nedstenging av anlegg når det var fare for spreiing av smittsam dyresjukdom, skriv Fiskeridirektoratet.

Mowi har vedteke førelegget.

(©NPK)