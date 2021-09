Oslo mørkeraudt på EUs smittekart

innenriks

I Noreg går no Oslo til mørkeraudt frå raudt, Agder og Viken blir raude, medan Vestland var raud òg førre veke. Resten av fylka er oransje på ECDC-kartet.

I Sverige er smittesituasjonen i Mellersta Norrland betra, og den svenske regionen går frå raud til oransje. Det gjer òg Midtjylland og Nordjylland i Danmark, og dessutan Kypros.

EUs smittevernbyrå ECDCs risikovurdering er med på å danne grunnlaget for Folkehelseinstituttets (FHI) smittekart, men det er ingen automatikk i at konklusjonen blir den same.

Samtidig som situasjonen er forbetra i nokre europeiske område, er den forverra i til saman 27 område den siste veka.

FHI oppdaterer fredag karta sine, som viser kva land og regionar der det er ekstra koronakrav ved innreise til Noreg. Basert på dette fattar regjeringa ei endeleg avgjerd same dag, før endringane trer i kraft frå måndag.

Dersom ein kjem til Noreg frå ein oransje eller raud region, er kravet mellom anna at ein må i innreisekarantene. Dette gjeld likevel ikkje fullvaksinerte eller dei som har gjennomgått koronasjukdom dei siste seks månadene. Når eit land er mørkeraudt, må ein i tillegg gjennomføre delar av karantenen på karantenehotell.

