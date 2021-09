Solberg ber kommunar med mykje smitte innføre gult nivå viss det gir fleire elevar på skulen

innenriks

Tilrådinga frå regjeringa kjem etter at smitten auka med 174 prosent i aldersgruppa 13–19 år førre veke, og mange barn og unge har måtta halde seg heime på grunn av smitteutbrot.

– Eg oppmodar derfor kommunar som opplever mykje smitte, til å innføre gult nivå viss det gir fleire elevar på skulen og ei betre undervisning, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen.

På gult smittevernnivå blir mellom anna heile skuleklassar rekna som ein kohort og det er trinnvise kohortar på SFO. I tillegg skal det vere eigne område i skulegarden for klassar/kohortar i friminuttet, og tilsette skal halde ein meters avstand i alle situasjonar.

Solberg sa at ho har tillit til at kommunane gjer riktige val, men erkjenner at regjeringa feilvurdert korleis det skulle vere mogleg å drive skulane på den måten regjeringa la opp til, med eit meir smittsamt deltavirus.

– Frå regjeringa var vi tydelege på at vi ønskte at skulane starta på grønt nivå no i haust. Det er framleis riktig mange stader. Men nokre stader i landet har det ført til for mykje smitte, erkjende statsministeren.

I veke 33 og 34 vart det til saman registrert 127 smitteklyngjer på 1–7 trinn i skulane, og 102 smitteklyngjer på 8–10 trinn. Størstedelen av desse smitteklyngjene vart registrerte i Oslo og Viken, 78,7 prosent for 1–7 trinn og 67,7 prosent for 8–10 trinn.