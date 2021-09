Støre kritisk til regjeringa etter smitterekordar: – Pandemien er ikkje over

innenriks

– Alle bodskapar som har gått ut på at dette er snart over, at vi i slutten av månaden kan ha «one-night-stands», som helseministeren seier, og byrje å klemme og danse. Det er eg veldig skeptisk til, seier Støre til NRK.

Ap-leiaren meiner det har vore «hol» i kommunikasjonen frå regjeringa som potensielt kan få ein tiltakstrøytt befolkning til å senke skuldrene.

– Som at vi no er rett rundt hjørnet, eit signal om at dette er over. Det er det ikkje. Det er noko barna våre erfarer no, med veldig høge smittetal, seier Ap-leiaren. Han meiner likevel regjeringa i det siste har korrigert seg og understreka alvoret.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum vil ikkje kritisere pandemihandteringa til regjeringa no, men helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe meiner regjeringa har «feila kraftig» no på slutten av handteringa.

Helseminister Bent Høie seier seg usamd i kritikken, sjølv om han er samd i at smitteauken blant unge den siste veka har vore for høg og for rask.

– Vi har aldri kommunisert at dette er over, rett rundt hjørnet. Tvert imot har bodskapen frå statsministeren og meg eigentleg vore det motsette, nemleg at vi ikkje kunne halde fram gjenopninga av Noreg på det tidspunktet som vi opphavleg hadde kommunisert, seier han til rikskringkastaren.

(©NPK)