11.500 færre arbeidssøkjarar i august

140.200 er 11.500 færre enn ved utgangen av juli, justert for sesongvariasjonar, ifølgje Nav.

– Betringa på arbeidsmarknaden fortsette i august. Talet på arbeidslause er no lågare enn det høgaste nivået under oljeprisfallet i 2015/16, medan talet på delvis arbeidslause er framleis høgt, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

75.800 personar var registrerte som heilt arbeidsledige ved utgangen av august, noko som utgjer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Til saman 11.500 av dei heilt arbeidsledige er permitterte, medan det same gjeld for 19.900 av dei delvis ledige. Dei permitterte utgjer no til saman 1,1 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølgje Holte kjem av ein stor del av nedgangen i talet på arbeidssøkjarar dei siste månadene færre permitterte.

– Samanlikna med utgangen av mars har det vorte 71.600 færre arbeidssøkjarar registrert hos Nav, og 48.200 av dette kjem av færre permitterte.

Ved utgangen av august var delen heilt arbeidsledige høgast innan reiseliv og transport, med 5,2 prosent av arbeidsstyrken, og lågast innan akademiske yrke, med 0,9 prosent.

I august registrerte 16.100 personar seg som arbeidssøkjarar hos Nav. Personar som oppgir at dei har mista, eller kjem til å miste jobben, utgjer den største gruppa av nye arbeidssøkjarar, med 29 prosent.

