AUF-er slått ned av mann på open gate

Mathias Solli (20) vart slått ned av mannen, skriv Adresseavisen.

Solli hadde på seg AUF-genser. Det var fleire vitne til hendinga, mellom dei tidlegare AUF-leiarar i Trøndelag, Julie Indstad Hole og Håkon Einarsve.

Dei fortel at mannen – som blir anslått å vere i 60-åra – hoia og ropte mot AUF-arane på lang avstand før han kom bort til dei. Angrepet mot Solli skal ha skjedd då 20-åringen bad mannen om å gå vekk, og beskrivast som uprovosert.

Fleire av AUF-medlemmene som var til stades, er kritiske til handteringa til politiet av hendinga.

– Det eg reagerer på, er at innsatsleiar seier til oss at viss dei syntest det er truande å vere der, må dei forlate området, seier Hole.

Politiet i Trøndelag stadfestar at dei rykte ut i til ei valdshending utanfor Samfundet, men at dei ikkje fann gjerningspersonen.

– Innsatsleiar skal ha sagt noko som at «hvis dere føler dere så utrygge, er det kanskje like greit at dere trekker dere unna, for vi har ikke anledning til å ta ansvar for dere nå», stadfestar politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han seier at oppgåva til patruljen var å sikre partileiarane, og at dei derfor ikkje kunne ta vare på AUF-arane.

