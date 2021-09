August-rekord for sjømateksporten

innenriks

Det er òg 32 prosent meir enn august i fjor, noko som er tidenes høgaste vekst målt mot tilsvarande månad i fjor.

– Ei gradvis gjenopning av verdssamfunnet har openbert hatt ein positiv effekt. Det er svært gledeleg å sjå at sunn, smaksrik og berekraftig sjømat frå Noreg er så ettertrakta i den globale marknaden, seier administrerande direktør Renate Larsen i Noregs sjømatråd.

Det er laks, makrell, klippfisk og kongekrabbe som bidrog aller mest til auken.

Fornøgd fiskeriminister

Hittil i år er det eksportert sjømat for 72,9 milliardar kroner, 7 prosent meir enn i same periode i fjor. Det er òg 5,44 milliardar kroner meir enn i same periode i rekordåret 2019.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er stornøgd med utviklinga.

– Sjømat frå Noreg er etterspurd. Sjømatnæringa har stått på gjennom ei utfordrande tid, og no er det godt å sjå at etterspurnaden aukar i takt med at verda opnar opp igjen. Regjeringa vil leggje til rette for at det kan produserast og eksporterast meir sjømat, innanfor berekraftige rammer, seier han.

Lakserekord

Månaden vart tidenes beste august for lakseeksporten. I alt vart det eksportert 113.900 tonn laks til ein verdi av 7 milliardar kroner i august. Det er 33 prosent meir enn same månad i fjor. Eksporten til Polen hadde den største veksten.

Det var òg ein god månad for aure og fersk torsk, der verdien av eksporten auka med høvesvis 25 og 10 prosent samanlikna med august i fjor.

Sverige og Tyskland var blant eksportmarknadene som er i størst vekst for fersk torsk. Eksporten av klippfisk voks òg, med 64 prosent samanlikna med august i fjor. Her er det Brasil som har auka mest det siste året.

For frosen torsk var eksporten omtrent på same nivå som august i fjor. På den andre sida fall verdien av saltfisk- og tørrfisk-eksporten med høvesvis 15 og 4 prosent samanlikna med fjoråret.

