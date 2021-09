Faren til Birgitte Tengs' fetter: – Skalv så eg ikkje fekk opp nettsida

innenriks

Birgitte Tengs' fetter vart først dømd og seinare frikjend for drapet, men vart dømd til å betale erstatning til foreldra. Seinast i februar i år klaga fetteren denne dommen inn for FNs høgkommissær for menneskerettar etter at Høgsterett hadde avvist saka.

Faren til fetteren seier til TV 2 at nyheita om at ein annan mann er sikta kom som eit sjokk.

– Det var heilt ekstremt å få den nyheita. Vi har venta på det. Vi har faktisk hatt trua på at det skulle ende sånn som dette. Eg skalv sånn at eg ikkje fekk opp nettsida då eg skulle lese meg opp, seier han.

Faren seier han er i Spania hos son sin, og at han er letta over nyheita på fredag. Han beskriv den tidlegare etterforskinga til politiet av saka som ein skamplett.

– Det har vore ei heilt anna haldning i Stavanger-politiet dei siste åra enn før. No har dei gått inn for å finne ut kven som gjorde denne handlinga. Det som eg opplevde gjennom 20–25 år av arbeidet til politiet, er ein skamplett. Det er rett og slett ein skamplett, seier han.

