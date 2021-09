Forsvararen til fetteren: Ikkje overraskande

innenriks

Sjødin seier til Dagbladet at dei ei stund har forstått at politiet hadde konkrete personar i sikte i den nye etterforskinga etter drapet på Birgitte Tengs.

– Vi har ei stund forstått at politiet hadde konkrete personar i sikte, og at dei etterforska med uforminska styrke. Det er derfor ikkje overraskande at det vart ein arrestasjon. Vi håpar dette leier til ei endeleg oppklaring av saka og starten på ein prosess der vi lærer av alle dei feila som har vorte gjorde, seier Sjødin til avisa.

Birgitte Tengs' fetter vart frikjend for drapet, men vart dømt til å betale erstatning til foreldra. Seinast i februar i år klaga fetteren denne dommen inn for FNs høgkommissær for menneskerettar etter at Høgsterett hadde avvist saka.

