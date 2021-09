Forsvararen til fetteren: Peika på likskapar i 2002

innenriks

Sjødin visste ingenting på førehand då politiet fredag offentleggjorde at dei hadde gått til arrestasjon av ein ny sikta etter drapet for 26 år sidan. At den sikta òg er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000, meiner han kan vere relevant.

– Allereie i 2002 tok eg opp med påtalemakta at det var mange likskapar mellom dei to drapa. Klokkeslettet drapa skjedde på, at dei begge var henta og køyrde til åstaden, at dei sannsynlegvis var drepne på same måte, seier Sjødin til NTB.

Han seier at opplysninga om den nye siktinga frå politiet ikkje kom heilt uventa.

– Eg har hatt ei aning om at dei nok hadde noko, men visste ikkje om det kom til å bli noko av det, seier Sjødin.

Fetteren til Birgitte Tengs vart først dømd, men sidan frikjent i straffesaka etter drapet i 1995. Han vart likevel dømd til å betale erstatning til foreldra til kusina, ein dom som aldri har vorte oppheva sjølv om Noreg leid nederlag i saka i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Seinast i fjor avviste Høgsterett å ta erstatningsdommen opp på nytt.

– No ligg saka hos Menneskerettsrådet i FN, seier Sjødin, som fredag formiddag ikkje hadde rokke å snakke med klienten sin om utviklinga i saka.

(©NPK)