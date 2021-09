Helseministeren oppklarer: Ja, det er lov med «one night stands»

innenriks

– Det er ingen forbod, og det har det heldigvis heller aldri vore under pandemien, slår Høie fast overfor NTB.

Helsedirektør Bjørn Guldvog stemmer i:

– Det er absolutt lov å ha one night stands. Det har vore lov gjennom heile pandemien. Men det er jo ikkje tilrådeleg å ha veldig mange kontaktar og skifte kontaktar løpande, seier han.

– Ein morosam kommentar

Under koronapressekonferansen på torsdag fekk både helseministeren og statsministeren fleire spørsmål om når det blir «lov» med «one night stands» igjen, eller tilfeldig sex, og dei gav ikkje noko klart svar.

Bakgrunnen er at Høie i eit intervju med NRK i august sa at folk frå slutten av september kunne «danse og gå på one night stands igjen», ei gjenopning som førebels er utsett.

Høie understrekar at han eigentleg berre ville finne ein folkeleg måte å snakke om einmetersregelen på, sidan det er vanskeleg med one night stands viss du skal ha éin meters avstand.

– Som de hugsar så hadde vi råd om å unngå å ha one night stands, og viss ein skulle ha det, så burde ein ha det med den eine ein hadde tenkt å halde seg med resten av pandemien. Så dette er ein morosam kommentar til ein journalist, som oppfølging av den førre morosame kommentaren, seier Høie.

– Så folk kan ha, til dømes, eit par one night stands på ein månad?

– Vi har ingen offisielle råd om det. Det får folk vurdere sjølv.

Guldvog: – Ligg i definisjonen

Helsedirektør Bjørn Guldvog vil heller ikkje setje noka grense for mengda tilfeldig sex.

– Det ligg i definisjonen av one night stands at viss du har det hyppigare enn éin gong i året, så vil du auke talet på kontaktar du har, seier han.

Hovudpoenget er uansett å avgrense talet på nærkontaktar:

– Eg vil ikkje knyte det til one night stands, men det å ha nær kontakt med enkeltmenneske – det er det som aukar risikoen. Det er ikkje det om du har sex med dei eller ikkje.

Guldvog seier at smittevernmessig kan det vere like farleg å ha nær kontakt utan sex, som å ha sex.

Greitt med klemming i heimen

Og til folk som kanskje avgrensar flørten til litt klining eller berre klemming, er dette råd som gjeld:

– I det offentlege rommet skal du halde ein meters avstand fordi ein veit ikkje kven andre som er vaksinerte, seier Høie.

– Men det er lov med klemming viss du er fullvaksinert?

– Nei, ikkje i det offentlege rommet. Heime, der du veit kven dei andre er, så kan du klemme. Fordi då har du moglegheit til å ha oversikt over kven som er i risikogruppa.

Til slutt kan vi ta med ei lita moralpreike frå statsministeren under koronapressekonferansen på torsdag:

– Eg tek gjerne rolla som vaktaren til moralen. Eg synest at gode, langvarige forhold er betre enn one night stands, sa Solberg.

