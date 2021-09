Inga avklaring om permisjonsreglar

innenriks

Arbeids- og sosialministeren møtte fredag partane i arbeidslivet for å diskutere kravet frå stortingsfleirtalet om å forlengje dei mellombelse koronareglane om permisjon.

Rundt 80.000 nordmenn kan få kutt i dagpengane når kriseordninga går ut 1. oktober.

Inga løysing

Isaksen kom ikkje fram til ei felles løysing på permisjonsfloken saman med partane fredag, opplyser han til NTB. No har han kalla partane inn til eit nytt møte onsdag neste veke.

– Vi har ikkje mykje tid, så eg håpar vi onsdag kjem nærare nokre tiltak vi meiner vil treffe, seier han.

Isaksen har tidlegare sagt at han ønskjer å fase ut dagens ordningar i oktober. No seier han at han ikkje vil lukke nokon dører.

– Vi har ikkje slamra igjen nokre dører frå regjeringas side, men standpunktet vårt er framleis at vi meiner det ikkje er klokt å forlengje permisjonsreglane, seier Isaksen til NTB.

Ein halv milliard

I mellomtida slengjer han ein halv milliard kroner på bordet til kommunar og bransjar som slit.

– Vi utløyser ein halv milliard kroner i støtte som vi saman med partane kan målrette mot kommunar og utsette bedrifter innanfor reiseliv og transport. Vi må òg sjå om Nav kan komme tettare på i kommunane der det framleis er høg arbeidsløyse, seier Isaksen.

