Karmøy-ordførar: Tengs-saka har delt Karmøy og delt ein familie

Saka har hefta ved lokalsamfunnet i alle dei 26 åra etter at Tengs vart funnen drepen i 1995.

– Dette drapet har ramma samfunnet vårt i 26 år. Det er framleis eit aktuelt samtaleemne. Denne nyheita gir meg og resten av Karmøy eit håp og ei forventning om at saka endeleg skal bli oppklarte, seier Nilsen til Aftenbladet.

Han seier saka gir ønske og håp om at Tengs' familie får svara dei ønskjer. Det same gjeld fetteren, som vart dømd og seinare frikjend for drapet.

Nilsen håpar at svaret òg vil lækje gamle sår som ikkje lèt seg gro på Karmøy.

– Denne saka har delt Karmøy-samfunnet og delt ein familie, slår ordføraren fast.

