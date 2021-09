Mann sikta for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen

innenriks

Mannen har vore ein del av tidlegare etterforskingar av Tengs-drapet. Han har likevel ikkje vore sikta, men politiet har innhenta nye opplysningar.

– Bakgrunnen for siktinga er resultat frå tekniske undersøkingar, samanhalde med andre opplysningar i saka, seier politiinspektør Lars Ole Berge i ei pressemelding fredag morgon.

Sikta har vorte avhøyrd onsdag og torsdag. I tillegg er det gjennomført fleire vitneavhøyr.

Nektar straffskuld

Mannen har ikkje erkjent drapet på Birgitte Tengs.

– Det eg kan seie, er at han nektar straffskuld. Og så kan eg seie at han opplever det som ei sjokkarta oppleving å bli sikta og dregen inn i desse to sakene. Og at han har det vanskeleg, seier advokat Stian Kristensen til NTB.

– No må vi bruke tid på å gjennomgå og setje oss skikkeleg inn i sakene, sånn at han kan imøtegå skuldingane som er retta mot han, seier forsvararen.

Mannen vart arrestert onsdag. Han blir framstilt for varetektsfengsling klokka 14. fredag.

– Han motset seg fengsling, seier forsvararen.

Fetteren dømd for Tengs-drapet

17 år gamle Birgitte Tengs vart funnen drepen 6. mai 1995 på Karmøy. To år seinare vart Tengs' då 19 år gamle fetter dømd for drapet på kusina si. Han vart frikjend i lagmannsretten, men vart samtidig dømt til å betale oppreising til foreldra i ei sivil sak. Han tok sidan saka til Den europeiske menneskerettsdomstolen, som i 2003 dømde den norske staten til å betale erstatning til fetteren.

Bistandsadvokat Erik Lea for familien til Birgitte Tengs seier klientane er i sjokk over utviklinga.

– Klientane mine og eg vart orientert om dette for to døgn sidan, og det kom som eit sjokk på klientane mine. Dei er i sjokk framleis, men er i ferd med å ta dette innover seg, seier han til VG.

Han seier vidare at familien held seg til etterforskinga til politiet, og håpar dei får endeleg svar på kva som skjedde med dotter deira.

– Viss dette nye er riktig, så er det jo mykje som taler for at foreldra til Birgitte har teke feil. Dei har levd i den trua i 25 år at det var fetteren som stod bak, seier bistandsadvokat Lea.

– Positivt med gjennombrot

Den sikta mannen er òg mistenkt for drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen frå Stavanger, som vart funnen drepen i ein kum ved Bore kyrkje i Klepp kommune 26. oktober 2000. Her vart den tidlegare kjærasten hennar først sikta for drapet, men denne siktinga vart fråfallen. I 2015 vart fire menn sikta for drapet, men også desse siktingane vart fråfalne.

Bistandsadvokaten til Jørgensen-familien seier til NTB at dei meiner det er positivt at det har skjedd eit gjennombrot.

– Det er veldig positivt at det no har skjedd eit gjennombrot i Birgitte Tengs-saka, at ein person er sikta og blir framstilt for varetektsfengsling. Og at politiet òg finn grunnlag for å mistenkje han i Tina Jørgensen-saka, seier bistandsadvokat Kjersti Jæger, som representerer familien.

To uavhengige etterforskingar

Begge drapa har vore gjenstand for stor merksemd, særleg etter at Kripos oppretta ei såkalla cold case-eining og tok opp sakene på nytt.

– Det har vore to uavhengige etterforskingar av drapa på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vore naturleg for politiet å sjå etter eventuelle samanhengar, seier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

– Mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet då Tina Jørgensen forsvann. Dette samanhalde med andre opplysningar i saka, gjer at han har fått status som mistenkt. Han er avhøyrd i saka og erkjenner ikkje straffskuld, seier Malmin.

Mannen blir framstilt i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes fredag klokka 14. Politiet vil be om fengsling i fire veker med alle restriksjonar.

Sørvest politidistrikt vil halde ein pressekonferanse på politihuset i Stavanger fredag klokka 12.

