– Eg fekk telefon frå politiet klokka ti over ni i dag tidleg, der dei informerte om dei nye opplysningane som no har komme fram. Når ein får ein slik beskjed, er det ganske opprivande, for å seie det mildt. Plutseleg står ein 20 år tilbake i tid, seier Torunn Austdal Rasmussen til Jærbladet.

20 år gamle Tina Jørgensen frå Stavanger, vart funnen drepen i ein kum ved Bore kyrkje i Klepp kommune 26. oktober 2000.

Fredag vart det kjent at ein mann i 50-åra er mistenkt for drapet. Mannen er òg sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Eg har fått så mange slag i ansiktet og hatt så mange nedturar dei siste 20 åra at eg har vanskeleg for å tru noko som helst. Men håpet for at denne gåta endeleg skal bli løyste, blir jo tent på nytt. Forhåpentleg kjem sanninga fram ein dag, seier Austdal Rasmussen.

Jørgensen-drapet har vore uoppklara i over 20 år.

Den tidlegare kjærasten hennar vart først sikta for drapet, men denne siktinga vart fråfallen. I 2015 vart fire menn sikta for drapet, men også desse siktingane vart fråfalne.

– Eg gjenopplever det som skjedde i 2000, og det som skjedde i 2016, då ein mann vart arrestert og sikta. Nyheita som kom i dag, er rett og slett eit sjokk. Eg veit ikkje heilt kva meir eg skal seie, seier Rasmussen til Jærbladet.

