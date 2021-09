Moxnes: Venstresida må redde den nye oljeskatten til regjeringa

innenriks

Det gjekk ikkje lang tid frå regjeringa tysdag la fram det uventa forslaget om å stramme inn oljeskatten, til Frp-leiar Sylvi Listhaug rykte ut med denne beskjeden:

– Med dette forslaget kan eg seie med ein gong at regjeringa ikkje vil overleve denne budsjetthausten om dei skal gjere opp med oss.

Med Frp som bremsekloss kjem ikkje regjeringspartia til å få fleirtal for endringane sine, meiner Raudt-leiar Bjørnar Moxnes. Han seier det no er opp til partia på venstresida å redde regjeringsforslaget.

– Eg trur det er mogleg å få nødvendig gjennomslag for ein snuoperasjon i oljepolitikken, men det er berre mogleg på venstresida. På andre sida av midtstreken vil Frp blokkere alt, seier han.

– Skal du få dette gjennom, må du ha eit nytt fleirtal, seier Moxnes.

Ap held døra på gløtt

Forutan Raudt har òg SV stilt seg positiv til skatteforslaget til regjeringa. Miljøpartiet Dei Grøne har åtvara mot at det kan vere ein avleiingsmanøver.

Arbeidarpartiet leiar Jonas Gahr Støre held døra på gløtt for forslaget, medan Senterpartiet førebels ikkje har teke stilling til det.

Moxnes trur dei to sistnemnde partia til slutt vil stille seg bak innstrammingane i oljeskatteregimet.

– Eg er sikker på at dei kjem til å lande på at dette er det einaste riktige å gjere, å fase ut subsidiane sånn som Høgre no går inn for, seier han og held fram:

– Men det skjer ikkje av seg sjølv. Det trengst påtrykk som vi vil bidra til, saman med resten av miljørørsla.

Trur ikkje Frp vil vere stemmekveg

Høgre håpar på si side at regjeringsforslaget kan få brei forankring.

– Næringa treng føreseielegheit og stabilitet i skattevilkåra òg framover. Eg håpar dette forslaget vi no sender på høgring, kan leggje grunnlaget for ein brei, politisk semje, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) under pressekonferansen tysdag.

Eit breitt forlik er ikkje realistisk, meiner Moxnes.

– Då får dei trøbbel med Frp. Eg trur ikkje Sylvi vil godta at regjeringa gjer om på oljepolitikken saman med oss, og så går til Frp etterpå og ber dei vere stemmekveg for statsbudsjettet sitt, seier Raudt-leiaren.

Håpar på fleirtal for leitestans

Men Moxnes stoppar ikkje der. Han augnar òg håp om fleirtal for full stans i oljeleitinga, som både Raudt og SV, og dessutan MDG og Venstre, går til val på.

Det vil ikkje Ap stille seg bak, har NTB tidlegare fått stadfesta i eit intervju med Ap-nestleiar Hadia Tajik.

– Eg registrerer at Ap og Sp i fleire medium blir plasserte i ein mellomposisjon i leitespørsmålet. Der trur eg det er mogleg å få gjennomslag, siger Moxnes.

Raudt kjem likevel ikkje til å gå med på eit oljekompromiss der leiting blir avgrensa til modne område, åtvarar han.

– Rapportane frå FN og klimakrisa må takast på alvor, og derfor jobbar Raudt for full leitestans, seier Moxnes.

