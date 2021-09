Oslo satsar på å vere ferdig med vaksinasjon av barn innan haustferien

innenriks

– I Oslo er det full fart på vaksinasjonen. Vi kan vaksinere over 100.000 på éi veke og har nok vaksinedosar, men det er ein betydeleg logistikk, seier byrådsleiar Raymond Johansen til NTB.

Torsdag bestemde regjeringa seg for å følgje Folkehelseinstituttets tilråding om å tilby alle barn og unge mellom 12 og 15 år éin dose koronavaksine. Innkallinga kan starte så snart kommunane har kapasitet.

Rundt 30.000 barn

I Oslo er målet at alle mellom 12 og 15 år skal vere ferdig vaksinert innan haustferien, som for hovudstadens del startar måndag 4. oktober. Det opplyser Johansen til NTB.

Det føreset at Oslo får nok dosar av Pfizer-vaksinen, understrekar han. FHI tilrår at 12-15-åringar får Pfizer-vaksinen sidan det er meir erfaring med bruk av denne på så unge personar.

I Oslo er det rundt 30.000 mellom 12 og 15 år, får NTB opplyst.

Johansen trur Oslo vil klare å halde vaksinetempoet oppe også i vekene som kjem.

– Eg trur vi skal klare å vaksinere så mange så raskt fordi det blir gjort ein så fantastisk jobb, seier han.

Førehandsstemde for første gong

Fredag ettermiddag var han innom stemmelokalet på Furuset i Groruddalen i Oslo for å førehandsstemme – for første gong i livet.

– Eg ville vere heilt sikker på at eg fekk stemt, det er jo litt utrygt i desse tidene. Samtidig vil eg oppmode folk til å delta i valet. Vi har eit stort, demokratisk skilje i Oslo mellom område i byen, sa Johansen etter at han hadde avlagt stemma.

Like bortanfor stemmelokalet ligg Granstangen skule, som måndag gjekk over til heimeundervisning for alle elevar. Koronasmitten har skote i vêret den siste tida, særleg blant tenåringar, og Oslo er éin av fleire kommunar som har meldt om problem med smittesporing.

Avviser gult nivå i skulane

Helseminister Bent Høie (H) har avvist at det er behov for nasjonale innstrammingar og peikar i staden på at kommunane sjølv kan setje inn lokale tiltak, som gult nivå i skulane.

Raymond Johansen er tydeleg på at han ikkje kjem til å setje Oslo-skulane på gult nivå no.

– Det er det ikkje behov for, slår han fast.

– Kvifor ikkje?

– Smitten er ikkje høg nok, seier Johansen og held fram:

– Gult nivå vil føre til at smitten går ned, men du lever ikkje eit liv berre på skulen. Det held ikkje nødvendigvis med det verkemiddelet åleine, seier han.

Trur smittetalet kan auke

Johansen viser til at Oslo frå måndag av byrjar med massetesting av elevar ved alle ungdomsskular og vidaregåande skular i Oslo.

– Er det nok til å halde smitten i sjakk?

– Det veit vi ikkje enno, men vi følgjer dette svært tett, seier Johansen.

Han trur det nye testregimet kan føre til at smittetala aukar.

– Når vi startar massetesting, trur eg vi skal forvente at smittetala går opp, òg fordi ein vil oppdage ein større del av dei smitta enn før, seier byrådsleiaren.

Jo meir smitte som blir registrert gjennom å teste mange, jo lettare er det å setje inn tiltak som hindrar ytterlegare smittespreiing, påpeikar Johansen.

Han fortel at kommunen òg er i gang med å sjå på karantenesystemet i skulen.

– Vi vurderer moglegheita for at du blir sett i karantene fram til du har ein negativ test, seier Johansen.

