PRIV: Politiet møter pressa i Stavanger kl. 18.15 om Tengs-saka

innenriks

Informasjon til pressa

Politiet har forståing for at pressa ønskjer individuelle intervju, og vi gir derfor høve til dette i dag.

Tid: Fredag 03. september kl. 18.15.

Stad: Politihuset i Stavanger, Lagårdsveien 6

Frå politiet: Politiinspektør Unni Byberg Malmin

Vi legg opp til både fysiske intervju og intervju per telefon. For å gjennomføre dette på ein smidig måte, må media melde frå til oss innan kl. 17 dersom dei ønskjer intervju.

Telefonintervjua vil skje like etter at dei fysiske intervjua er ferdige.

Pressa blir sleppt inn kl. 17.30. Journalistane må vere førebudde på å registrere seg ved framkomst. Hugs ID/pressekort.

Tilgjengelege frå måndag

Det er per no ikkje planlagt nye pressekonferansar knytt til dei to drapssakene, men vi vil vere tilgjengelege for pressa frå måndag. Det vil ikkje bli gitt intervju i helga.

Spørsmål eller ønskjer knytt til intervju kan rettast til Stab for kommunikasjon på

Telefon: 404 21 790

E-post: kommunikasjon.sorvest@politiet.no