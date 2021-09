Politiet: Tengs' fetter har ikkje vore i søkjelyset

innenriks

– Vi kjem no med ei ny utvikling i saka, der vi har utpeika ein ny mistenkt, seier politiinspektør Lars Ole Berge på spørsmål frå NTB om fetteren no er heilt ute av saka.

Birgitte Tengs' fetter vart først dømd og seinare frikjend for drapet, men vart dømd til å betale erstatning til foreldra. Seinast i februar i år klaga fetteren denne dommen inn for FNs høgkommissær for menneskerettar etter at Høgsterett hadde avvist saka.

– Sjølv om vi har vurdert det, kan eg seie heilt klokkeklart no at vi ikkje på noko tidspunkt har innretta etterforskinga mot han. Elles viser eg til alle tidlegare utsegner om saka: Han har aldri vore mistenkt, sikta eller på nokon annan måte vore i søkjelyset for denne etterforskinga, seier Berge.

(©NPK)