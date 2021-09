SSB spår styringsrente på 1,75 prosent i 2024

innenriks

I tillegg blir styringsrenta venta å auke gradvis til 1,75 prosent i 2024, skriv SSB.

– Nullrenta speglar ein økonomi i krise. Med auka økonomisk aktivitet og vidare gjenopning av samfunnet ligg det an til at renta skal hevast frå dagens unormalt låge nivå, seier SSB-forskar Thomas von Brasch.

Når koronapandemien minkar, blir den økonomiske veksten venta å halde fram, og BNP i Fastlands-Noreg var tilbake på omtrent same nivå som før pandemien i juni i år. Det er likevel eit nivå som er 2,5 prosent lågare enn det SSB reknar som eit normalt nivå for økonomien.

Uvisse

Det er òg stor uvisse i prognosane.

– Koronasituasjonen er framleis veldig uføreseieleg. Det er meir sannsynleg at det går verre enn at det går betre enn det prognosen viser no, seier von Brasch.

Som i Noreg blir den internasjonale konjunkturutviklinga prega av Delta-varianten av koronaviruset. Dermed må SSB justere ned spådommane om innhenting i økonomien til handelspartnarane våre.

– Etter kvart som dei viktigaste handelspartnarane våre får kontroll over viruset og ein aukande del av befolkninga utviklar immunitet, ser vi for oss ei normalisering av konjunkturforløpet internasjonalt i løpet av 2023, seier SSB-forskar Roger Hammersland.

Arbeidsløyse framleis høgare enn før krisa

Dei venta renteaukane kjem mellom anna av høg bustadprisvekst. I 2. kvartal var prisane meir enn 12 prosent høgare enn i same periode i fjor. Det blir likevel venta ein lågare vekst framover, mellom anna på grunn av renteaukane og høgare bustadinvesteringar.

Før pandemien låg arbeidsløysa på rundt 3,7 prosent, medan i 2. kvartal var gjennomsnittet 4,9 prosent. Utrekningane viser at arbeidsløysa vil falle til rundt 4,2 prosent i 2023, og dermed vere på linje med gjennomsnittet så langt på 2000-talet.

Inflasjonen blir venta å auke og bli liggjande rundt 2 prosent fram til 2024. Dette kjem mellom anna av auka importprisar og lønnskostnader.

