Sikta avhøyrt som vitne tidlegare i både Tengs-saka og Jørgensen-saka

Politiinspektør Lars Ole Berge seier politiet har sett på mannen som ein «kandidat» i Birgitte Tengs-saka.

– Han har vore avhøyrd som vitne i denne saka tidlegare, seier Berge.

Han legg til at mannen er sikta på bakgrunn av resultat frå DNA-undersøkingar, som blir understøtta av andre opplysningar i saka.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin legg til at mannen òg har vore avhøyrd i samband med Jørgensen-saka.

– Det har vore to sjølvstendige etterforskingar, men vi meiner det likevel har vore naturleg å sjå etter moglege samanhengar. Mannen som er sikta for drapet på Tengs, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, har vore ein kandidat for politiet i begge etterforskingane, seier ho.

Ho seier det er fleire moment som dannar grunnlag for at mannen er mistenkte i Jørgensen-saka, mellom anna at han var i Stavanger då Jørgensen forsvann.