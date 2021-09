Tengs' familie glade for utvikling i saka

innenriks

– Dei er glade for utviklinga i saka, og dei håpar at etterforskinga som er igangsett, kan gi nye og fleire svar, seier advokat Sol Elden til NTB like før fengslingsmøtet for den drapssikta mannen i 50-åra byrjar.

Ho følgjer fengslingsmøtet på vegner av Erik Lea, som er bistandsadvokat for familien til Birgitte Tengs. Tengs vart funne drepen nær heimen sin på Karmøy 6. mai 1995.

Lea sa tidlegare fredag at familien var i sjokk då dei først fekk nyheita.

– Klientane mine og eg vart orientert om dette for to døgn sidan, og det kom som eit sjokk på klientane mine. Dei er i sjokk framleis, men er i ferd med å ta dette innover seg, sa Lea til VG.

Han sa vidare at familien steller seg til etterforskinga til politiet, og håpar dei får endeleg svar på kva som skjedde med dotter deira.

To år etter hendinga vart Tengs' då 19 år gamle fetter dømt for drapet på kusina si. Han anka og vart året etter frikjent i lagmannsretten, men han vart samtidig dømd til å betale Tengs' foreldre oppreisning i ei sivil sak.

– Viss dette nye er riktig, så er det jo mykje som taler for at foreldra til Birgitte har teke feil. Dei har levd i den trua i 25 år at det var fetteren som stod bak, seier bistandsadvokat Lea.

(©NPK)