Utval skal vurdere å flytte oljefondet ut av Noregs Bank

Utvalet blir leidd av direktør Ulf Sverdrup i Nupi, skriv Finansdepartementet i ei pressemelding.

I tillegg til å vurdere risikoen i finansmarknadene og investeringsstrategien for fondet, skal utvalet vurdere om ein skal halde fram med å plassere oljefondet under Noregs Bank, eller skilje det ut for å møte utfordringane i framtida.

Blant utfordringane som blir nemnde er omstilling av verdsøkonomien for å oppfylle Parisavtalen, auka gjeld i privat og offentleg sektor, og auka marknadsmakt for enkelte selskap.

– Det er ikkje gitt at dei neste 25 åra vil bli like enkle og vellykka. Vi har nettopp greidd ut korleis klimarisiko kan påverke fondet. No skal eit utval sjå på fondet i ein brei internasjonal samanheng. Det betyr at dei må vurdere både risiko og moglegheiter for eit så stort fond, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) til E24.

