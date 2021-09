Høie: Ikkje låst til 90 prosent fullvaksinerte før gjenopning

innenriks

Overordna til helsestyresmaktene målsetjing er å avgrense smittespreiinga og halde sjukdomsbyrda låg inntil 90 prosent av befolkninga over 18 år er vaksinert med to dosar.

Ifølgje Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er ambisjonen at dette er gjennomført innan fire til seks veker.

– Så er det viktig å understreke at vi ikkje er låste til dette talet åleine for ei vurdering om vi kan gå vidare til ein normal kvardag, men det er ein ambisjon. Så vil vi vurdere vaksinedekninga saman med dei andre faktorane, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Han seier at dei to etatane meiner det er viktig å ha ein ambisjon for vaksinasjonsprogrammet, og at det òg er noko kommunane har ønskt seg.

– Ikkje låst til 90 prosent

– Så det kan vere mogleg å gå vidare før ein har nådd 90 prosent?

– Når vi eit nivå i nærleiken av det, og andre faktorar òg tilseier at vi kan gå vidare, så gjer vi det. Det er ikkje slik at vi kjem til å vere låst til 90 prosent, men det er viktig å ha ein klar ambisjon for det arbeidet, seier han.

Medan politikarane i Danmark har gitt befolkninga beskjed om at samfunnet vil opnast opp igjen for fullt 10. september, er datoar noko den norske regjeringa har vegra seg for å seie.

Danskane har fullvaksinert 72,6 prosent av befolkninga i landet. Høie trur at Danmark vil vere omkring den norske ambisjonen om 90 prosent fullvaksinerte over 18 år på opningsdatoen.

– Danmark er òg eit par veker framfor oss, så det betyr at det ikkje er så veldig ulik tenking, men vi har valt å seie at det er data og ikkje dato som gjeld i Noreg. I Danmark har dei sett ein dato, slik dei òg gjorde i Storbritannia.

Guldvog: Realistisk ambisjon

Tal frå Sysvak fredag viser at 75,5 prosent av befolkninga over 18 år no er fullvaksinert, medan det tilsvarande talet er 60,2 prosent for heile den norske befolkninga.

Helsedirektør Bjørn Guldvog meiner at 90 prosent fullvaksinerte vaksne er ein realistisk ambisjon i Noreg.

– Vi trur at vi då vil vere i ein situasjon der det er relativt få med alvorleg sjukdom, og at det kanskje òg vil vere mindre risiko for smitteutbrot i skulane, seier han og understrekar at det likevel kan vere attverande utfordringar for dei som ikkje er vaksinert.

FHI vil gjerne ha endå høgare vaksinasjonsgrad

Ifølgje FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil det vere mogleg å oppnå målet om 90 prosent vaksinedekning blant vaksne innan få veker.

Stoltenberg seier at 90 prosent vaksinedekning er valt som ein ambisjon fordi det er eit oppnåeleg mål og eit konkret tal å arbeide etter. Det har òg heile tida lege inne i FHIs vaksinekalender som ein milepæl.

– Det er ikkje eit biologisk fundert tal, det er ikkje slik at vi meiner at det er tilstrekkeleg. Vi vil gjerne komme endå høgare fordi det ikkje finst ein tydeleg terskel for når det blir oppnådd tilstrekkeleg immunitet i befolkninga, og fordi vi har med ein meir smittsam virusvariant å gjere som krev mest mogleg vaksinasjon.

Ho understrekar at talet ikkje er kopla til gjenopning, men eit mål for vaksinasjonsarbeidet åleine.

(©NPK)