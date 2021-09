Auken i reisande held fram for Norwegian

innenriks

Selskapet melder om at dei har auka flykapasiteten med 129 prosent samanlikna med august i fjor, og at innteninga per kilometer er auka med 168 prosent samanlikna med fjoråret.

– Norwegian betente i gjennomsnitt 38 fly i august. Etterspurnaden held fram med å auke i takt med gjenopninga av marknaden og lettar i reiserestriksjonane, skriv Norwegian i ei børsmelding måndag morgon.

Fyllingsgrada i flya er på veg opp igjen og låg i august på 72,6 prosent, opp 10 prosentpoeng sidan august i fjor.

– Alle som jobbar i Norwegian, gler seg over den positive utviklinga. Dette har vi jobba hardt for, og vi skal halde fram med å levere gode kundeopplevingar samtidig som vi arbeider for å drive så effektivt som mogleg, seier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

(©NPK)