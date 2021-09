Avduka minnestein over innsatsen til partisanane

innenriks

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avduka minnesteinen under ein seremoni i minnelunden til Forsvarets spesialkommando.

– At norske spesialstyrkar no innlemmar partisanane i Minnelunden er både viktig og rett. Innsatsen deira fortener å heidrast. Spesielt sidan etterkrigstidas Noreg i lita grad anerkjende det dei hadde bidrege til – frigjeringa av Finnmark – og dermed frigjeringa av Noreg, seier Bakke-Jensen.

I minnelunden står det allereie monument over eigne falne, Kompani Linge, fallskjermkompaniet og kommandotroppane frå andre verdskrigen.

– Vi har allereie ei rekkje minnesteinar her for å heidre med respekt minnet til dei som har gått føre oss. Ein minnestein for partisanane kunne ikkje stått på ein meir verdig stad enn i dette selskapet akkurat her på Rena, seier sjef for Forsvarets spesialkommando, oberst Lars W. Lilleby.

Forsvarsministeren seier at partisanane i Finnmark og Nord-Troms, som tenestegjorde som radioagentar i hòler langs Finnmarks-kysten, var blant dei hardaste tenestene nokre nordmenn deltok i under andre verdskrigen.

– Mange tok stor risiko. Vi som har vakse opp i fred og fridom, kan vanskeleg begripe korleis det var å drive motstandsarbeid, og kanskje særleg i vêrharde Finnmark, seier Bakke-Jensen.

(©NPK)