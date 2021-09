Brann i loftsleilegheit i Oslo sentrum

innenriks

Oslo-politiet melde om hendinga klokka 4.43 måndag morgon. Brannen vart sløkt like før klokka 5, opplyser 110-sentralen til NTB.

– Det har vore eit lokalt varslingsanlegg, og både anlegget og brannvesen har hjelpt til med å evakuere alle. Brannen er sløkt, seier vaktkommandør Tor Audunhus.

Det er snakk om ein bygard. Brannen starta i ei loftsleilegheit i toppetasjen, og spreidde seg litt til loftet, seier Audunhus.

Leilegheita vart søkt gjennom. Politiet skriv på Twitter at det vart evakuert totalt 14 bebuarar.

– Det er ingen behov for helsehjelp per no, og dei evakuerte kom seg ut sjølv, seier operasjonsleiar Guro Sandnes i Oslo politidistrikt.

Årsaka til brannen er ukjend. Politiet opprettar sak og vil gjere undersøkingar på åstaden.

