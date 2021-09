Ekspolitikar dreiv eige selskap medan han fekk etterlønn frå Stortinget

innenriks

Stortinget vil undersøkje om tidlegare Frp-representant Jan Arild Ellingsen har brote reglane for etterlønn i 2017 og 2018 etter at Dagens Næringsliv skriv at han etter valet dreiv eit eige rådgivingsselskap. Avisa har samanhalde inntektene til selskapet og overskot i den same perioden som Ellingsen fekk 230.000 kroner i fråtredingsyting og 590.000 kroner i etterlønn frå Stortinget.

Den tidlegare stortingsrepresentanten hadde oppgitt at han var klar over reglane og at anna inntekt skulle innrapporterast, slik at riktig avkorting skulle gjennomførast.

Til avisa svarer Ellingsen at all nødvendig rapportering til Stortinget er gjord, og avviser å svare på ytterlegare spørsmål. Stortingsdirektør Marianne Andreassen seier dei no vil gjennomgå saka opp mot regelverket. Ho opplyser at Ellingsen ikkje har rapportert noko om rådgivingsselskapet i perioden med etterlønn, men at Ellingsen har vorte avkorta med 35.550 kroner i heile perioden etter opplysningar om andre inntekter.

