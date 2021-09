Kloring av lakseelv fjerna alle gyroparasittar

innenriks

Heile elvestrekninga på vel 20 kilometer frå fiskesperra og ut til fjorden vart behandla i andre halvdel av august. Norsk institutt for vassforsking (Niva) hadde oppdraget saman med Norsk institutt for naturforsking (Nina) og Veterinærinstituttet i Oslo og Trondheim.

Formålet er å finne ut om klor kan erstatte det langt meir giftige rotenonet, som forutan å drepe parasittane òg tek livet av all fisk i elvane. Klormengda som krevst, er lågare enn det som blir tilsett i vassverk for å desinfisere drikkevatn i Noreg, ifølgje foreininga Norske lakseelvar.

Forsøk viser at laksen ikkje tek skade. Men klor er giftig for fisk og anna liv i elvane i for høge konsentrasjonar. Derfor er det svært viktig å måle den faktiske konsentrasjonen av klor i elvevatnet under ei behandling.

Alle parasittane var vekk

I hovudelva Driva var det sett ut fiskekar med gyrosmitta lakseungar. Før doseringsstart var den totale smitten på desse fiskane 21.000 parasittar. Etter ei vekes behandling var talet redusert til 110 parasittar, og etter 11 dagar vart det ikkje påviste parasittar på fisken i det heile, ifølgje ei pressemelding frå Niva.

– Vi er veldig fornøgde med å sjå at vi får så god effekt mot parasitten nedover heile elveløpet, sjølv med nokre dagar der klorkonsentrasjonen var lågare enn ønskt på grunn av høg vassføring og krevjande forhold. Dette fortel oss at metoden kanskje er endå meir robust enn vi såg for oss, seier Tobias Holter (Nina), som hadde ansvaret for fiskekara.

Generalprøve

Årets klorbehandling blir beskriven som ei generalprøve før fullskala utryddingsbehandling, der hovudmålet var å teste logistikk, utstyr og effektar av doseringa.

– Vi ser fram til å rapportere til Miljødirektoratet og håpar og trur at årets erfaringar er viktige i kampen vidare mot Gyrodactylus salaris, seier prosjektleiar Anders Gjørwad Hagen (Niva).

Utryddinga av denne parasitten i norske elvar har gått føre seg gjennom lang tid. Totalt har parasitten vore påvist i 50 norske elvar, men i dag er det berre Drivavassdraget og Drammensvassdraget av store vassdrag som er smitta.

(©NPK)