Listhaug svarer LO-topp: – Set partiboka framfor Noregs beste

innenriks

– Samrøra mellom LO og Ap er direkte usunt, seier Listhaug til NTB.

Uttalen kjem etter at leiaren i LO-forbundet Fellesforbundet, Jørn Eggum, søndag gjekk i strupen på Listhaug. Eggum skuldar Frp for å føre ein «strutsepolitikk» når partiet avviser skatteforslaget til regjeringa for petroleumssektoren.

– Heilt useriøst

– Frp sluttar ringen med MDG, som vil slutte med alt. Dei møtest ein stad der ingen har innverknad, sa Eggum til NTB søndag.

Sjølv støttar Eggum regjeringsforslaget om ein kontantstraumsskatt på norsk sokkel. Avklaringa frå LO-toppen kom etter at Ap-leiar Jonas Gahr Støre søndag gjekk ut i NTB og signaliserte at også Arbeidarpartiet støtter den nye oljeskatten til regjeringa.

– Med éin gong Arbeidarpartiet støttar kutta i norsk oljeleiting, ser vi at Fellesforbundet rykker ut med éin gong med store ord. Det er heilt useriøst, og viser at dei set partiboka framfor Noregs beste, seier Listhaug.

Frykter mindre leiting

Ho meiner skatteforslaget vil føre til mindre leiting, færre arbeidsplassar og kutt i norsk velferd, og har gitt tydeleg uttrykk for at regjeringa ikkje kan vente seg hennar støtte.

– Når SV, som vil leggje ned oljenæringa, jublar over pakken, bør alle varsellampene blinke, seier Listhaug.

(©NPK)