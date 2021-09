Nesten alle meiner korrupsjon er svært utbreidd i næringslivet

innenriks

Det er domstolane som nyt høgast tillit – berre 6 prosent av dei spurde har liten eller ingen tillit til domstolane – medan kommunale styresmakter er den aktøren som nyt størst mistillit hos dei spurde i korrupsjonsbarometeret til Transparency International Noreg. Global Corruption Barometer er den største kartlegginga i verda av oppfatningane til innbyggjarane om og eigne erfaringar med korrupsjon.

Nesten kvar femte deltakar – 18 prosent – svarar at dei har liten eller ingen tillit til kommunale styresmakter. To tredelar har «ganske stor tillit», medan berre 15 prosent svarer at dei har svært stor tillit til kommunale styresmakter.

Berre 3 prosent trur korrupsjon ikkje finn stad blant norske bedriftsleiarar, medan heile 95 prosent trur «nokon» eller «dei fleste» bedriftsleiarar er involverte i korrupsjon.

Barometeret viser likevel at den norske befolkninga gjennomgåande har stor tillit til offentlege institusjonar, og det store fleirtalet opplever korrupsjon som lite utbreidd i Noreg. To tredelar i befolkninga har inntrykk av at korrupsjon er heilt fråverande ved Statsministerens kontor, medan halvparten av dei spurde (48 prosent) meiner det same gjeld situasjonen ved domstolane.

Åtvarar mot blind tillit

Ein vesentleg del uttrykkjer mistillit til styresmakter og næringsliv når det blir stilt spørsmål om korrupsjon og kor stort problemet er:

* Kvar femte innbyggjar ser på korrupsjon hos styresmaktene som eit stort problem.

* Tre av ti innbyggjarar trur bedrifter betaler eller bruker kontaktar til å vinne offentlege kontraktar.

* Kvar tiande innbyggjar trur dei fleste bedriftsleiarar og kommunale styresmakter er involverte i korrupsjon.

* Nesten halvparten av dei spurde fryktar gjengjelding viss dei varslar om korrupsjon.

– Blind tillit og overdriven tru på at korrupsjon skjer alle andre stader enn i Noreg, utgjer i seg sjølv ein korrupsjonsrisiko. Kritisk årvakenheit trengst blant alle aktørar i det norske samfunnet for å hindre at korrupsjon finn fotfeste, skriv Transparency International Noreg i rapporten, som vart lagt fram måndag ettermiddag.

Verre i EU

Korrupsjonsundersøkinga er i år gjennomført i Noreg og EU. Resultata byggjer på telefonintervju med eit representativt utval på 1.000 innbyggjarar i Noreg, medan eit tilsvarande utval på til saman 40.000 innbyggjarar frå 27 EU-land er intervjua. Den norske undersøkinga vart gjennomført i februar 2021.

Den viser òg at norske styresmakter nyt betydeleg høgare tillit i befolkninga enn styresmaktene i dei respektive EU-landa gjer i befolkningane sine. Her i landet svarer 84 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tillit til dei nasjonale styresmaktene, medan det i dei 27 EU-landa berre er 49 prosent som svarer det same.

Heile 62 prosent av innbyggjarane i dei ulike EU-landa meiner korrupsjon hos styresmaktene er eit ganske stort (31 prosent) eller eit svært stort (31 prosent) problem, medan 19 prosent svarer det same her i landet. Høvesvis 27 prosent og 69 prosent opplever korrupsjon som eit ganske lite problem hos styresmaktene.

(©NPK)