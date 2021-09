Oslo går i gang med vaksinasjon av barn neste veke

innenriks

Fredag opplyste byrådsleiar Raymond Johansen at Oslo håpar å vere ferdig med vaksinasjon av 12-15-åringane innan haustferien, som byrjar måndag 4. oktober.

No fortel helsebyråd Robert Steen at første stikk blir sett allereie i veke 37, som er neste veke – føresett at kommunen får nok dosar av Pfizer-vaksinen.

– I veke 37 er vi i gang med 12-15-åringar, og så håpar eg vi er ferdige til haustferien, seier Steen til NTB.

Ifølgje Steen er kommunen alt i gang med å innhente samtykke frå foreldre til barn og unge mellom 12 og 15 år, som han anslår at det er rundt 20.000 av i Oslo.

