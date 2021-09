Politiet undersøkjer Tengs-sikta i samband med anna straffesak

innenriks

– Etter at arrestasjonen vart kjend før helga har vi motteke fleire tips frå publikum. Eitt av dei gjeld ei konkret sak i distriktet vårt som vi kjem til å følgje opp, seier politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Overfor TV 2 stadfestar han at politiet har fått informasjon knytt til ei valdtektssak på Stord i 1999.

Etterforskingsleiar ved Stord politistasjon, Roald Raunholm, seier til Stord24 at det finst spormateriale frå valdtektssaka, og at han går ut frå at dette blir sjekka opp mot aktuelle kandidatar.

– Eg finn det naturleg at ein gjer dette når ein har ein moduskandidat, og at folk som er dømde og mistenkte for valdtekt òg blir sjekka opp mot saka frå 1999. Eg vil tru at dette blir gjort, utan at eg kan gå meir i detalj no, seier Raunholm.

Politiet opplyser til Stord24 at dette så langt ikkje er undersøkt nærare, og at dei har hatt all fokus på Birgitte Tengs- og Tina Jørgensen-sakene.

Mannen i 50-åra som er sikta for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt i Tina Jørgensen-saka, nektar straffskuld.

Forsvararen til mannen, Stian Kristensen, ønskjer måndag kveld ikkje å kommentere opplysningane overfor Aftenbladet.

– Det var nye opplysningar for meg. Eg er ikkje kjend med dette og kan vanskeleg kommentere, seier han.

