Raudt foreslo å stramme inn reglane for pendlarbustad i 2019 – KrF stemde mot

innenriks

Aftenposten avslørte søndag at KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad har fått gratis bustad av Stortinget ved å vere folkeregistrert på guterommet frå 2009 og heilt fram til november i fjor. Samtidig eigde Ropstad ein del av ein stor tomannsbustad i Lillestrøm kommune. Den leigde han ut og fekk leigeinntekter frå i desse åra. Heilt i tråd med regelverket.

Raudt foreslo allereie i 2019 å endre desse reglane slik at dette ikkje lenger vart mogleg. Bakgrunnen var at DN same år avslørte at stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) fekk dekt pendlarleilegheit i Oslo. Samtidig eigde Gulati allereie fire leilegheiter i hovudstaden.

I forslaget tok Raudt til orde for at representantar ikkje får tenestebustad til disposisjon utan dokumentert særskilt behov, dersom ein frå før av har annan bustad mindre enn 40 kilometers køyrelengd frå Stortinget.

– Vi stilte dette forslaget som vi kalla Lex Gulati. Det ville klargjort regelverket på dei sentrale punkta i denne saka, seier Moxnes.

Han meiner saka rundt Ropstad tydeleg viser behovet for ei oppstramming av regelverket.

Det var berre SV og MDG som støtta Raudts forslag. KrF stemde mot.

Ropstad sjølv har sagt han skjønner at folk kan oppleve det som feil at han har fått gratis bustad av Stortinget ved å folkeregistrere seg hos foreldra. Han har òg sagt at han er open for ein ny gjennomgang av reglane.

