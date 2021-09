Sju av ti trur koronasmitten vil auke

innenriks

Samtidig oppgir 17 prosent av dei spurde at dei trur smitten vil minke, medan 16 trur han vil bli liggjande på det same nivået som no, viser tal frå Norsk koronamonitor frå Opinion.

– Folks forventningar til smitteauke har rett og slett skote i vêret. Dette er ein eintydig trend i fleire månader på rad, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Etter at stadig færre trudde smitten ville auke gjennom april, mai og juni, har trenden snudd på seinsommaren. September-delen var 11 prosentpoeng over august, medan august var 11 prosentpoeng over juli, som igjen var 19 prosentpoeng over juni.

Samtidig synest stadig nesten annankvar nordmann, 45 prosent, at gjenopninga av samfunnet går for fort. Like mange meiner likevel at det går i eit passande tempo. Berre 9 prosent synest det går for sakte.

– Vi må heilt tilbake til august i fjor for å finne høgare målingar enn det vi ser no på del nordmenn som synest at opningstempoet går for fort, seier Clausen.

Vel ein firedel, 26 prosent, støttar strengare smitteverntiltak i heimkommunen sin, medan 11 prosent synest dei bør nedjusterast. Fleirtalet seier seg fornøgd med den noverande tiltaksbyrda.

