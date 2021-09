Smitteutbrot ved alle vidaregåande skular i Nordre Follo

innenriks

Kommunen opplyser at flest smittetilfelle er oppdaga ved Roald Amundsen vidaregåande skule.

Her er det meldt om 30 smitta ved skulen, dei aller fleste tilknytt 1. trinn.

– Trinnet er av kommuneoverlegen sett til gult nivå inntil vidare.

Ved Ski vidaregåande skule er det meldt om ti smittetilfelle, medan det er registrert seks tilfelle ved Drømtorp vidaregåande skule.

– Det er frå og med i dag (tysdag) innført jamleg testing ved skulane to gonger per veke. Testinga skal erstatte smittesporing og testregime for nærkontaktar på skulane, skriv kommunen.

(©NPK)